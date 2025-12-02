Milano-Cortina 2026 la Fiamma Olimpica atterra a Fiumicino

Fiumicino, 2 dicembre 2025 – Jasmine Paolini sarà l’Ambassador di Milano Cortina 2026 che accompagnerà la Fiamma Olimpica dall’antica Grecia all’Italia. L’attuale numero otto del ranking Wta, oro nel doppio a Parigi 2024, sarà al centro dei momenti che sanciranno il passaggio della Fiamma dal Paese culla dei Giochi a quello che ospiterà l’edizione invernale: il 4 dicembre sarà tedofora ad Atene, durante la Cerimonia di Consegna, insieme al campione Olimpico di ciclismo Filippo Ganna, e accompagnerà poi la Fiamma fino a Roma. Jasmine Paolini avrà l’opportunità di portare la torcia Olimpica ad Atene grazie a Milano Cortina 2026 e a Coca-Cola. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it