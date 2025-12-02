Milano-Cortina 2026 ammessi gli sciatori russi | la decisione del Tas

Gli atleti russi e bielorussi dello sci e dello snowboard potranno partecipare alle prossime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 (6-22 febbraio) a patto che " soddisfano i criteri " del Cio (Comitato Olimpico Internazionale) gareggiando sotto la bandiera neutra. In questo senso, il Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) ha spiegato che dovrebbe arrivare l'autorizzazione " a partecipare agli eventi di qualificazione " della Federazione internazionale di sci (Fis) per i prossimi Giochi invernali. I ricorsi di russi e bielorussi. Nel comunicato pubblicato il 2 dicembre, il Tas ricorda che poco più di un mese fa, il 21 ottobre scorso, il consiglio della Fis aveva emesso una risoluzione " per non facilitare la partecipazione di atleti russi e bielorussi come atleti neutrali individuali agli eventi di qualificazione Fis per i Giochi olimpici e paralimpici del 2026 ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Milano-Cortina 2026, ammessi gli sciatori russi: la decisione del Tas

