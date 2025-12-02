Milano baby gang femminili seminano il terrore | 9 minori denunciati per doppia rapina

Nove giovani, tra cui un minore di 12 anni, sono stati denunciati a Milano per rapina ai danni di due adolescenti nel fine settimana. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Milano, baby gang femminili seminano il terrore: 9 minori denunciati per doppia rapina

