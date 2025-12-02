Milano baby gang derubano e aggrediscono adolescenti | fermati 9 giovanissimi

(Adnkronos) – Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato di Milano ha arrestato 3 ragazze minorenni e indagato altre 6 persone per rapine e aggressioni ai danni di due ragazzi di 14 e 15 anni. I giovani erano stati derubati di auricolari e giubbotti, con aggressioni violente che hanno coinvolto calci, pugni e perfino . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Maranza e baby gang a Milano non sono una serie TV, ma un problema reale. E non servono effetti speciali: purtroppo è tutto vero. La Lega risponde con la legge anti-maranza: più controlli, rispetto delle regole e tolleranza zero. - facebook.com Vai su Facebook

Milano, baby gang deruba e aggredisce adolescenti: fermati 9 giovanissimi - (Adnkronos) – Nello scorso fine settimana la Polizia di Stato di Milano ha arrestato 3 ragazze minorenni e indagato altre 6 persone per rapine e aggressioni ai danni di due ragazzi di 14 e 15 anni. Come scrive sassarinotizie.com

Milano, 14enne accerchiato da 5 minorenni che gli rubano giubbotto e auricolari - Cinque minorenni sono stati identificati e denunciati a Milano per rapina in concorso, dopo che hanno accerchiato un 14enne per rubargli giubbotto e ... Scrive ilnotiziario.net

Baby gang a Milano, gruppi di ragazzine rapinano coetanei: la polizia ferma 9 giovanissimi - La Polizia a Milano, nello scorso fine settimana, ha individuato 9 giovani ritenuti responsabili delle rapine commesse ai danni di un 14enne e un 15enne milanesi. Scrive msn.com

Baby Gang a processo con rito immediato: "La pistola per proteggere la collana da 200mila euro" - Il trapper lecchese risponderà di porto abusivo d'arma per la pistola clandestina trovata in hotel a settembre ... Secondo leccotoday.it

Ragazzo accoltellato a Milano, dopo l'aggressione la baby gang ha provato ad entrare in discoteca - Proseguirono la loro serata provando ad andare in discoteca i giovani aggressori del ragazzo accoltellato a Milano ... Riporta virgilio.it

Baby Gang resta in carcere per le pistole trovate in casa: “Mi servono per difendermi dai ladri che volevano rubarmi la collana da 200mila euro” - Milano, 13 settembre 2025 – La giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica ha convalidato l'arresto e il carcere per il trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, arrestato ... Secondo ilgiorno.it