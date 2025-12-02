Milano 3 minorenni arrestate per rapine e aggressioni | violenze contro coetanei e poliziotti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un gruppo violento dietro le rapine ai danni di adolescenti. A Milano tre ragazze minorenni sono state arrestate e altre sei persone risultano indagate per una serie di rapine e aggressioni contro due ragazzi di 14 e 15 anni. Le vittime erano state derubate di auricolari e giubbotti, dopo essere state picchiate con calci, pugni e perfino minacciate con bottiglie rotte. Grazie alla geolocalizzazione dei dispositivi rubati, la polizia è riuscita a seguire gli spostamenti del gruppo tra Piazza XXIV Maggio, Darsena e Viale D’Annunzio, recuperando anche un martelletto frangivetro e un tirapugni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, 3 minorenni arrestate per rapine e aggressioni: violenze contro coetanei e poliziotti

