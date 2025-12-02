Milano 14enne accerchiato e rapinato | indagati 5 minorenni egiziani

5 ragazzi di origine egiziana, alcuni di seconda generazione, tra i 12 e i 17 anni, sono indagati in stato di libertà. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Milano, 14enne accerchiato e rapinato: indagati 5 minorenni egiziani

