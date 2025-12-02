Milano 14enne accerchiato da 5 minorenni che gli rubano giubbotto e auricolari

Cinque minorenni sono stati identificati e denunciati a Milano per rapina in concorso, dopo che hanno accerchiato un 14enne per rubargli giubbotto e auricolari. Domenica 30 novembre poco prima delle ore 20, i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano sono intervenuti in via Raffaello Sanzio per un’altra rapina. Accerchiato da 5 minorenni che . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano, 14enne accerchiato da 5 minorenni che gli rubano giubbotto e auricolari

