Milan Saelemaekers verso il rinnovo di contratto | ecco per quando è prevista la firma

Alexis Saelemaekers, centrocampista belga classe 1999 tornato al Milan dopo le ultime due stagione trascorse in prestito al Bologna e alla Roma, è un elemento fondamentale per il Diavolo di Massimiliano Allegri: il rinnovo di contratto è una. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Saelemaekers verso il rinnovo di contratto: ecco per quando è prevista la firma

Scopri altri approfondimenti

Saelemaekers-Bartesaghi: il Milan è rinato anche dalle corsie esterne Vai su X

FORMAZIONE UFFICIALE #MILAN: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Nkunku, Leao. - facebook.com Vai su Facebook

Il big rossonero non si tocca: pronto il rinnovo, il Milan così vuole blindarlo - Il Milan prepara il rinnovo per il titolarissimo di Allegri: il tecnico toscano stravede per il giocatore rossonero. Secondo spaziomilan.it

Saelemaekers tornato per restare: in primavera il rinnovo di contratto - Uno dei primi giocatori del Milan che il tecnico Massimiliano Allegri ha "bloccato" quando ha firmato con il club rossonero, è ... Secondo milannews.it

Milan e Saelemaekers verso il rinnovo: accordo fino al 2029 - Il Milan tratta il rinnovo di Alexis Saelemaekers: dialoghi costanti, proposta quadriennale con opzione e aumento d’ingaggio. Scrive europacalcio.it

MERCATO - Milan, cresce la fiducia per il rinnovo di Saelemaekers - Secondo quanto riportato da Milan News, le parti sono in contatto costante anche se non c'è ancora u ... Si legge su napolimagazine.com

Milan, Saelemaekers va verso il rinnovo: quattro anni di contratto e cifre quasi triplicate - In pochi si sarebbero aspettati un impatto del genere come quello che sta avendo Alexis Saelemaekers in questo inizio di stagione al Milan. Si legge su m.tuttomercatoweb.com

MN24 - Infortunati Milan, luci e ombre da Milanello. Ultime - L’americano è da monitorare Prosegue senza sosta il lavoro del Milan sui campi del centro sportivo di Carn ... Scrive milannews24.com