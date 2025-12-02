Milan-Lazio per Rocchi non c’era rigore Allegri squalificato

Le polemiche legate a Milan-Lazio di sabato 29 novembre portano a un’assoluzione solo parziale dell’arbitro Giuseppe Collu da parte del designatore Gianluca Rocchi e alla squalifica del tecnico rossonero Massimiliano Allegri decisa dal giudice sportivo. A tenere banco, dopo il match vinto dal Milan, è il rigore negato alla Lazio dal direttore di gara per un tocco con il braccio di Pavlovic e al presunto fallo ai suoi danni commesso da Romagnoli. Rocchi: “Episodio non gestito bene”. Su quanto accaduto, è tornato Rocchi a Open Var su Dazn. “Dubbi non ci sono, non c’è rigore e non c’è mai fallo contro la difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milan-Lazio, per Rocchi “non c’era rigore”. Allegri squalificato

