Milan-Lazio clamoroso | cosa svela la telecamera dell' arbitro

Non si sono ancora spente le polemiche successive alla mancata concessione del calcio di rigore alla Lazio nei minuti finali della partita contro il Milan, per il fallo di “braccio” di Pavlovic. Per l'arbitro Collu è stata una serata molto impegnativa e le immagini della sua “RefCam” evidenziano i momenti di caos successivi al richiamo del VAR per valutare l’azione incriminata. È stata la stessa Lega Serie A a mostrare il tutto: polemiche in campo, parapiglia in panchina e la decisione di non concedere il penalty dopo la “on-field review”. Tutto comincia dall’accerchiamento a Collu dei giocatori della Lazio, che hanno provato a convincerlo ad andare al VAR a rivedere l’azione, dopo il contatto sospetto in area di rigore, con il tocco di braccio di Pavlovic valutato passibile di sanzione: "È mano, è mano al cento per cento". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Milan-Lazio, clamoroso: cosa svela la telecamera dell'arbitro

