Milan in vetta | novembre da urlo per Allegri con una difesa al top in Serie A

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola dedica un pezzo al mese di novembre del Milan quasi perfetto. Allegri trona in vetta recuperando punti pesanti a Inter, Napoli e Roma, In attesa di gennaio, i tifosi del Diavolo sognano in grande. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan in vetta: novembre da urlo per Allegri con una difesa al top in Serie A

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Milan e Napoli in vetta con 28 punti dopo 13 giornate: in Serie A non accadeva da 24 anni Vai su X

Milan Napoli in vetta! Allegri e Conte hanno trasformato le loro squadre. Livello altissimo e classifica cortissima, non si vedeva dal 2011! https://www.milannews24.com/condo-milan-allegri-napoli-conte-serie-a/ #SerieA #Scudetto #Milan #Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Milan, vetta e polemiche. Leao riporta Allegri davanti. Stop Sarri e altro caso Var - Rossoneri in testa per una notte, la vittoria è firmata dal gol del portoghese. Lo riporta msn.com

Il Napoli batte la Roma e aggancia il Milan in vetta. Lautaro trascina l’Inter al terzo posto - Il campionato vive una fase di grande equilibrio con squadre vincenti ma non dominanti, protagonisti ritrovati e outsider emergenti che scuotono la classifica ... Come scrive ilsole24ore.com

Bruttino ma solido come una roccia: il Milan re per una notte è l’emblema dell’allegrismo - La squadra dell’allenatore livornese, espulso, contro la Lazio vince ancora con la consueta ricetta. msn.com scrive

Il Milan batte la Lazio 1-0 e vola solitaria in vetta per una notte - In attesa del big match di domani sera tra Roma e Napoli, gli uomini di Allegri superano i biancocelesti con una rete decisiva di Leao. Si legge su msn.com

Milan da solo in vetta alla classifica, QS in apertura: "Leao è tornato, comanda Max" - "Leao è tornato, comanda Max" scrive il QS in apertura quest'oggi dopo la vittoria del Milan sulla Fiorentina che vale la vetta solitaria in classifica ai rossoneri. Segnala tuttomercatoweb.com

Milan&Leao, vetta per 2 - Il ritorno del figliol prodigo Leao, da titolare, coincide con il successo più prezioso della nuova stagione. Da ilgiornale.it