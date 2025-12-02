Milan in ansia per Pulisic | le ultime verso la sfida con la Lazio
La sfida tra Milan e Lazio si avvicina e a Milanello l’aria è quella delle grandi attese: una gara delicata, un turno di Coppa Italia che pesa, e soprattutto un punto interrogativo che accompagna ogni discorso tecnico. Christian Pulisic giocherà o no? Il dubbio nasce dall’affaticamento muscolare che ha escluso l’americano dalla partita di campionato a San Siro, dove ha dovuto osservare i compagni dalla tribuna mentre si consumava un altro capitolo teso della sfida con i biancocelesti. Gli esami, almeno, avevano escluso lesioni. Ma la coscia continuava a far male e il classe 1998 non aveva potuto allenarsi in gruppo. 🔗 Leggi su Milanzone.it
