Milan e Napoli condividono un primato da corto muso
Chiamiamolo pure un primato in classifica da «corto muso» per usare il termine ippico tanto caro a Max Allegri, figlio però di un campionato in cui la vittoria di misura è quasi una regola. Milan e Napoli sono in testa con 28 punti dopo 13 giornate, il bottino più basso di una capolista da 24 anni a questa parte (l'ultima fu l'Inter di Ronaldo e Cuper in panchina nel 2001-2002): sei volte su otto i rossoneri di Allegri (specialista in questi risultati) hanno vinto per 1-0 o 2-1, tutte sfide - tranne quella con la Lazio - contro formazioni impegnate nelle Coppe Europee; cinque volte su nove invece i partenopei di Conte hanno vinto con uno scarto minimo (c'è persino un 3-2 contro il Pisa). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
