Milan due stelle per la seconda stella | Icardi è il primo colpo

Calciomercato.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Allegri vuole due rinforzi a gennaio per puntare allo scudetto. Il bomber del Galatasaray è un’occasione di mercato Capolista dopo 13 giornate insieme al Napoli campione in carica. Vinti tutti gli scontri diretti contro le altre big in cima alla classifica. Il Milan si candida seriamente a vincere uno scudetto che sarebbe molto speciale, perché quello della seconda stella. Senza coppe europee, la rosa è già competitiva, ma lo sarebbe di più con un paio di rinforzi a partire da Mauro Icardi. Mauro Icardi (foto Ansa) – Calciomercato.it Con Leao e Pulisic l’attacco rossonero è di primo livello, ma Massimiliano Allegri vorrebbe un finalizzatore di area di rigore al posto di Santi Gimenez. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

