Milan Cucciari | Leao? Devastante da esterno per me li da il meglio di se

Durante 'Maracanà', l'allenatore Alessandro Cucciari ha riservato alcune parole per Rafael Leao, numero 10 del Milan: in che posizione rende meglio? Il parere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cucciari: “Leao? Devastante da esterno, per me li da il meglio di se”

Approfondisci con queste news

Alessandro Cucciari sulla lotta Scudetto e il #Milan Vai su X

La Stampa. . «Era parte della mia vita prima di incontrarla, i nostri incontri sono stati meno frequenti di quanto avrei voluto. Ma sono stati incontri di calore, di verità, di coraggio, di audacia». Parla Geppi Cucciari uscendo dal Piccolo Teatro a Milano, dove è stat - facebook.com Vai su Facebook

Cucciari su Leao: "Fuoriclasse inesploso per suoi difetti" - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'allenatore Alessandro Cucciari ha parlato di Rafael Leao dicendo dove secondo ... Da milannews.it

Milan, Leao verso il rientro dopo l'infortunio. E Allegri lo vuole come centravanti - Capace di muoversi con leggerezza e di colpire allo stesso tempo. leggo.it scrive

Marchegiani: "Non ho dubbi che Leao sia il più decisivo del Milan. Ma non è detto che in quella posizione sia più determinante che in un'altra" - Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e oggi opinionista su Sky, durante il suo intervento al Club ha commentato così le ultime prestazioni di Rafa Leao da centravanti: "Che ... Scrive milannews.it

Milan, Leão: “Sto recuperando senza prendere rischi. Ruolo? Posso giocare anche centravanti” - L’attaccante del Milan è intervenuto, dal palco, nel corso del Premio Gentleman Fair Play: “È un riconoscimento molto importante” ha dichiarato. gianlucadimarzio.com scrive

Milan-Fiorentina 2-1, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Leao a San Siro, gli highlights - 1: il risultato finale, gol di Gosens e Leao (doppietta). Come scrive fanpage.it

Leao: “Tra Inter e Milan 100 volte Milan. Quando mi chiamò Maldini…” - Nella stagione 2018/19, l'unica con la maglia del Lille prima del trasferimento in Italia, Leao ricorda le parole del ds del Lille, che era favorevole alla cessione: "È una buona opportunità per te e ... Da tuttosport.com