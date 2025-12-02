Milan cambia la Coppa | Allegri prepara una notte di rotazioni

Nel giro di pochi giorni Milan e Lazio tornano una di fronte all’altra, questa volta negli ottavi di Coppa Italia. Il successo in campionato, firmato dal lampo di Leao, è già archiviato. L’atmosfera, però, resta densa di attesa: giovedì sera sarà tutt’altra storia, con una gara secca e un margine d’errore che si azzera. In questo contesto, Massimiliano Allegri prepara un Milan diverso, più sperimentale e più carico di interrogativi. Una partita che diventa opportunità per chi, tra gli acquisti estivi, non è ancora riuscito a imporsi. Adrien Rabiot Modric e Rabiot gli unici veri titolari del nuovo ciclo. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, cambia la Coppa: Allegri prepara una notte di rotazioni

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rivoluzione Milan in Coppa Italia! Contro la Lazio Max Allegri cambia pelle: pronti 5 nuovi titolari dal primo minuto. #LazioMilan #ProbabiliFormazioni #CoppaItalia #Milan #Allegri #Nkunku #Turnover - facebook.com Vai su Facebook

Lazio Milan, possibile turnover per i rossoneri in Coppa Italia? Ecco l’idea del tecnico Allegri - Lazio Milan di Coppa Italia, Allegri pronto a cambiare volto al Milan: turnover, recuperi e chance per chi ha giocato meno Dopo il turbolento epilogo del recente match di campionato, Lazio e Milan tor ... Segnala lazionews24.com

Infortunati Milan, le novità su Pulisic e Gimenez che cambiano le scelte di Allegri - Emergono indicazioni significative sullo stato degli infortunati del Milan quando il calendario si infittisce tra Coppa Italia, campionato e Supercoppa. Da notiziemilan.it

Lazio-Milan: le probabili formazioni degli ottavi di finale di Coppa Italia - La vincente della super sfida dell'Olimpico sfiderà una tra Parma e Bologna, che si giocheranno l'altro posto nel derby ... Lo riporta tag24.it

Novità Milan, cambiano i tempi di recupero per Pulisic? Ecco cosa filtra - Christian Pulisic è al lavoro per tornare a disposizione di Allegri per le prossime gare: cosa trapela dai campi di allenamento. Si legge su spaziomilan.it

Milan, Allegri si coccola bomber Leao: giovedì la Lazio per continuare a correre anche in Coppa Italia - Il portoghese, da 9, ha avuto un grande avvio di stagione e non e da escludere che parta titolare anche all'Olimpico per l'impegno- msn.com scrive

De Paola spiega in cosa Allegri è cambiato rispetto all'ultima esperienza alla Juventus - Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onsa sulle frequenze di TMW Radio, il direttore Paolo De Paola ha presentato e parlato della sfida in programma sabato sera ... Si legge su milannews.it