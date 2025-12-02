MIlan Bartesaghi | Scudetto? Ne riparliamo a maggio Allegri staff e compagni mi danno fiducia

Davide Bartesaghi, laterale sinistro del Milan di Massimiliano Allegri, classe 2005, ha rilasciato ieri un'intervista in esclusiva a 'Radio Sportiva': ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni più importanti, dagli obiettivi comuni a quelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - MIlan, Bartesaghi: “Scudetto? Ne riparliamo a maggio. Allegri, staff e compagni mi danno fiducia”

