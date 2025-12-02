Milan Allegri conquista punti e il gradimento dei tifosi | sta diventando un cult

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, sta convincendo tutti o quasi: ha risollevato le sorti dei rossoneri e dal punto di vista personale conquista i tifosi per vari motivi. L'analisi in questo approfondimento del 'Corriere della Sera' di oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri conquista punti e il gradimento dei tifosi: sta diventando un cult

