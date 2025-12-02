Mike Dirnt parla del futuro dei Green Day e i fan possono stare tranquilli
Mike Dirnt, storico bassista dei Green Day, ha rivelato a Guitar Player che, almeno per il momento, la band californiana non avrebbe in cantiere nuovi progetti. Al contrario, lui, Billie Joe Armstrong e Tré Cool vorrebbero prendersi del tempo per riorganizzare le idee e riposare un po’, dopo l’incessante attività degli ultimi anni e il tour del 2025, terminato a fine settembre. Pochi giorni fa, inoltre, il gruppo ha pubblicato un’edizione deluxe per celebrare il venticinquesimo anniversario di Warning, il loro sesto disco in studio. Il sito Green Day Community, inoltre, riporta la notizia di un possibile album B-side intitolato Hillside Dance, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
