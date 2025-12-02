Migranti la Ong Action Aid prova la spallata giudiziaria contro il governo Meloni per i centri in Albania

Le Ong non ci stanno e riprovano la “spallata” giudiziaria contro il governo Meloni sul trasferimento dei migranti clandestini in Albania. “ActionAid” ha depositato alla Corte dei Conti un esposto di 60 pagine per denunciare lo spreco di risorse dell’operazione Albania. La procura regionale del Lazio, dati del progetto Trattenuti alla mano, dovrà valutare se esercitare l’azione erariale alla luce delle violazioni contestate. All’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) sono state invece segnalate presunte irregolarità nell’affidamento dell’appalto da 133 milioni per la gestione dei centri: non è stata verificata nemmeno la rilevanza internazionale dell’appalto, che avrebbe richiesto una procedura più trasparente e aperta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Migranti, la Ong “Action Aid” prova la spallata giudiziaria contro il governo Meloni per i centri in Albania

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Leggi su Tgr Abruzzo Migranti costretti a dormire in auto sotto zero Cercano riparo nelle vetture parcheggiate fuori dalla mensa di Celestino. La richiesta di un centro di accoglienza - facebook.com Vai su Facebook

#Online la Selezione stampa @Uisp nazionale. In primo piano: Uisp al fianco di @FondazioneUnipolis, con il progetto Stradabile che promuove la mobilità come strumento di autonomia e inclusione per le persone migranti. Su Fondazione Unipolis , quiBresci Vai su X

Migranti, centri in Albania denunciati alla Corte dei conti per danno erariale: “Fino a 18 volte i costi sostenuti in Italia” - ActionAid ha consegnato un esposto alla magistratura contabile e un altro all'Anac per per presunte irregolarità nell’affidamento dell’appalto di gestione delle strutture ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Centri per migranti in Albania: ActionAid presenta esposto alla Corte dei Conti per danno erariale e segnalazione all’Anac - ActionAid ha depositato alla Corte dei Conti un esposto di 60 pagine per denunciare lo spreco di risorse pubbliche legato all’operazione Albania e ha segnalato all’Autorità nazionale anticorruzione (A ... Si legge su agensir.it

Migranti: ActionAid e Università di Bari, “nei centri in Albania spesi 114mila euro al giorno per soli 5 di attività. Il più costoso e inefficace intervento nelle ... - “L’operazione Albania rappresenta lo strumento più costoso, disumano e inutile mai adottato nelle politiche migratorie italiane”. agensir.it scrive

Nave ong con 85 migranti arrivata al porto di Ortona - È arrivata nel porto di Ortona attorno alle 17 l'imbarcazione Humanity 1, dell'organizzazione non ... Riporta msn.com

Migranti, continuano gli arrivi. Polemiche tra Ong e Viminale per l’assegnazione dei porti - A Roccella Ionica, in Calabria, nelle scorse ore sono arrivate una sessantina di persone. Lo riporta tg24.sky.it

ActionAid, 'al Cara di Bari 647 migranti in più della capienza' - In Puglia l'83% dei migranti accolti rappresenta lo 0,18% della popolazione complessiva ed è ospitato in strutture grandi o molto grandi, nella maggior parte dei casi sovraffollate. Come scrive ansa.it