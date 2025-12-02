Migranti centri in Albania denunciati alla Corte dei conti per danno erariale | Fino a 18 volte i costi sostenuti in Italia

Il flop dei centri in Albania si è trasformato in un potenziale danno erariale al vaglio dei magistrati contabili. ActionAid ha consegnato alla Corte dei Conti un esposto di sessanta pagine indirizzato alla procura regionale del Lazio, per denunciare quello che definisce “uno sperpero ingiustificabile di denaro pubblico” e che, dati alla mano, si sarebbe potuto limitare se non addirittura prevedere. L’obiettivo è far accertare se esistano i presupposti per un’azione erariale rispetto alle violazioni contestate nella gestione dei centri. Parallelamente, un’altra segnalazione è stata inviata all’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per presunte irregolarità nell’affidamento dell’appalto di gestione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti, centri in Albania denunciati alla Corte dei conti per danno erariale: “Fino a 18 volte i costi sostenuti in Italia”

