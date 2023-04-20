? Ascolti TV di Lunedì 1 Dicembre 2025: Sandokan Domina sul Grande ...Ultimissime Inter LIVE: Tourè e Vicario primi colpi di mercato? Le ...Palestra Juve, l’Atalanta fissa il prezzo per l’esterno che ha fatto ...DIRETTA | Serie A, le ultime sulle panchine in bilico – Tutte le news ...Nicola Pietrangeli, gli omaggi del mondo dello sport alla leggenda ...Delitto Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti alla ...Turchia-Trieste-Varsavia: il triangolo del lusso contraffatto, blitz ...Terni, Naica in concerto: “Un viaggio attraverso le canzoni delle ...Piediluco, la storica ‘Rocca’ in stato di abbandono: “A rischio le ...Invecchiamento, spopolamento, povertà e qualità del lavoro: Cgil ...Il grande albero in piazza dei Priori, i presepi, la musica e tanto ...'Odissea' sulla Roma-Terni: “Pendolari chiusi da quasi tre ore. Al ...Perugia-Ternana, inizia la settimana del derby: incognita mezzi di ...Narni, firmato un protocollo fra Comune e associazioni per la rete ...Umbria, dismissione di dieci punti vendita tra Unicoop e Superconti: ...Valnerina, cittadini e tecnici: “Progetti di impianti eolici ed ...Collescipoli, un mese di eventi con ‘Il Natale di San Nicola’: ...Beng! Lo strano caso del caso risolto per casoQuelli che restano al Teatro Cometa OffSpettacolo per bambini “Il Grinch e I regali di Natale”Expo Calabria: a Gioia Tauro si celebra il mondo del weddingThe Christmas show: al via la terza edizione al Teatro OdeonL'Itis Michele Maria Milano di Polistena protagonista della 13esima ...Golosità e divertimento: torna la Festa del cioccolatoFesta di Santa Barbara: celebrazioni a Motta San GiovanniLa cooperativa Valle del Marro di nuovo nel mirino: rubati due grossi ...Incidente all'alba sulla Gallico-Gambarie, travolta e uccisa una ...Inaugurato il Villaggio di Babbo Natale a Reggio Calabria: grande ...Palazzo Capua si trasforma in un laboratorio di cultura: sinergia tra ...Riduzione rifiuti, Montuoro: "Proroga al 15 gennaio 2026 per il bando ...Prodotti non conformi e decongelati oltre i limiti: sequestrati 60 ...Per un turismo di qualità: settima edizione della "Staffetta della ...Giovedì la fiaccolata antifascista: "Difendiamo la memoria collettiva ...Riolo Terme, la sindaca Malavolti: "Istruzione e partecipazione sono ..."Mare d'Arte Festival" al via con l’installazione luminosa di ...Faenza verso le elezioni: Potere al Popolo lancia il candidato ...Pizzicato in centro nonostante il divieto di dimora: 26enne finisce ...Quadruplicamento ferrovia Bologna-Castel Bolognese, de Pascale: ...Romagna sui pedali, Cervia ospita una tappa del Giro d'Italia: ...Il Giro d'Italia femminile scatta dalla Romagna: l'arrivo della prima ...Prolungamento M2, ci sono le due firme mancanti: il progetto diventa ...Ibrahimovic sarà tedoforo delle Olimpiadi Milano Cortina‘Piano City Vico 2025', a Vico del Gargano c'è Raphael GualazziApre lo 'Slow Park' di Foggia, uno spazio per promuovere prodotti ...Albero di Natale da Guinness realizzato con 12mila centrini ...Si alza il sipario sul 62esimo convegno pirandelliano: studiosi da ...Incidenti stradali sulla Palermo-Sciacca, l'Udc chiede "interventi ...Ucraina, tra i profughi del Donbass: “La corruzione è uno schifo, io ...Assolto anche in Appello il trader Stefano Conti accusato di traffico ...Sienna Miller col pancione sul red carpet dei Fashion Awards: ...Certificati falsi per le pensioni di invalidità, rinviate a giudizio ...Private equity Italia, ottobre a 69 deal, nei primi 10 mesi 439 ...Portarsi il pranzo da casa? A Milano fa risparmiare 3.600 euro ...Strade groviera, a Muggiò una voragine in via Italia: la terza in ...Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le ...Dove si gioca il destino della famiglia nel bosco tra casa, scuola e ...Lo strano caso del boicottaggio del primo Dragon Ball Store di Tokyo. ...Violenza sessuale su giovani pazienti, assolto il consigliere ...Bulgaria: proteste di massa contro la corruzioneMarco trova ‘l’oro bianco’ sull’Appennino: scovato un tartufo di ...Germania, il calendario dell'Avvento più grande del mondo apre la sua ...Appalti sanitari da 200 milioni: 12 indagati per corruzione a PalermoQuando pagano l'Assegno unico a dicembre 2025? Consulta le date ...Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di ...Pagamento Naspi a dicembre 2025, quando arriva: consulta le dateA Miami si spartisce l’Ucraina: il condominio russo-americano ...Ctp, De Magistris si difende: “Accusato per aver evitato il dissesto ...La Giunta Fico prende forma tra quote rosa, trattative e mal di ...Vardy Cremonese, il britannico con la doppietta contro il Bologna ...Afragola: 205mila euro, pistole, carte di credito e orologi di lusso. ...“Ma sei impazzito a lasciare da sola una bambina di 6 anni?”: la chat ...Meditazione digitale, cos’è e a chi servono le app per combattere ...“Sta andando da Putin”. Guerra Russia-Ucraina, l’annuncio ufficiale ...Ex Ilva, bloccato l'ingresso dell'aeroporto. Insieme agli operai ...Pensioni INPS, di quanto aumentano con la rivalutazione ufficiale ...Beautiful Anticipazioni Americane: I Forrester di nuovo in crisi, ...James Gunn e il nuovo Batman: "Persino le cose più richieste non ...Maxton Hall - Il mondo tra di noi, concluse le riprese della stagione ...The Fashion Awards 2025, ecco chi ha trovato il coraggio di indossare ...Italia, disgrazia all’asilo: “Bimba incastrata lì”. Le urla disperate ...“Sandokan”, il ritorno su Rai 1 funziona: perché la prima puntata ...“Cuore toscano”: riconoscimenti per la FalciaiMarty Supreme, l'ultimo film di Timothée Chalamet promosso o ...Christian De Sica, Ficarra e Picone e un road-movie musicale: i ...Stranger Things 5, i fan denunciano gli errori di continuità: "Questo ...Con Supergirl il DC Universe fa di nuovo centro: ecco le prime ...L'anno nuovo che non arriva, l'umorismo di Bogdan Muresanu e quella ...Grande Fratello, Jonas finalista e Mattia eliminato. Quattro ...iPhone 17 Pro Max, la prova fotografica“Non metto quasi mai le mutandine”: Super Vip a Belve lascia ...L’Inter insegue Touré: incastro di mercato con Pisa e GenoaBelve rai 2 torna in onda nel 2026 con nuove puntateForbidden fruit anticipazioni settimana 8-13 dicembre 2025 scopri ...Palinsesti mediaset 2026: novità con zelig, le iene al mercoledì e il ...Roma, Gasperini vuole Ndicka e El Aynaoui per il Como: c’è l’ok della ...Viaggiare con stile: 12 accessori di lusso essenziali per l’uomo ...Al via il bando “Cultura Cresce”: dal 10 dicembre nuove opportunità ...Buen Camino | la trama del nuovo film di Checco ZalonePeugeot 308 restyling: più autonomia elettrica e ritorno del dieselCorsa scudetto, il Napoli celebra il trionfo 2024-2025 al Gran Galà: ...Vlahovic, il dottor Vitali: «Rischio recidiva molto alto. ...Baby gang a Milano: 9 indagati per rapine a minorenniRocco Casalino: «Leader del centrosinistra? Conti il curriculum»Il Papa in Libano visita ospedale psichiatrico: la calorosa ...Ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale, assolto si ...Capodanno,Torino festeggia all'Inalpi Arena con Planet Funk e il Dee ...Incendio a Torino Crocetta: a fuoco un caseggiato abbandonato, due ...Incendio a Torino Filadelfia: a fuoco un'autorimessa, lunghe ...Esplosione nella notte a Volvera: banda di ladri fa saltare il ...Vietata la manifestazione con l’indagato Frank Mascia contro ...Meno parroci esclusivi, accorpamenti e donne al vertice: dentro il ...Coppa Italia, Juventus-Udinese: probabili formazioni e dove vederla ...Nikita Perotti, il rapporto speciale con Andrea Delogu: "Ho vinto il ...Incassa il reddito di cittadinanza, ma non avvisa l'Inps che suo ...Racconti, giochi e spettacoli: al centro commerciale Collestrada si ...Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma OlimpicaTicket sanitario, c'è il sì del consiglio comunale di Perugia ...Natale solidale, a Corciano si donano regali ai bambini più bisognosiVentisette anni di supplenze, ma non basta il concorso per sanare ...Superlega, ancora un tour de force in vista per la Sir. Russo e ...Perugia, svincolo di Ponte San Giovanni: approvato il raddoppio delle ...Oltre 200 geometri umbri fanno il punto sul ‘Salva Casa’ con Matteo ...Passignano sul Trasimeno, il Natale è arrivato: il programmaFesta della Cipolla, il programma della winter editionSan Silvestro con musica, spettacolo e intrattenimentoSedici match e tre giovani padovani protagonisti: nel week end torna ...L'isola Pescatori sul Lago Maggiore si illumina per NataleGiro d’Italia 2026, il percorso della tappa che passerà dal novarese ...Olimpiadi Milano-Cortina, Filippo Ganna porterà la fiamma olimpica da ...Cane disperso nei boschi sopra il Lago Maggiore, salvato dai vigili ...Tenta di scassinare i distributori automatici con uno scalpelloPioggia e cieli coperti tutta la settimana, ma nel week end ...Oltre 200mila euro per i birrifici artigianali del PiemonteMonumenta Italia arriva a Novara: arte, partecipazione e memoria ...I controlli dei carabinieri nel week end: quattro denunce nel VcoUbriaco si fa buttare fuori da un locale e prende a pugni i ...Strade come groviera: si è aperta un'altra voragine (la terza)Oltre un chilo di droga e una pistola: 42enne patteggia cinque anni ...L’aurora dai tetti di LecceNotato da addetto vendite mentre ruba due pc nel centro commerciale: ...Residenti segnalano con la app alla polizia gli spacciatori: arresti ...«Una società in house aiuterebbe il Comune a gestire tutti i servizi ...«CasaPound non così lontana dal governo», Paolo Berizzi a Piacenza ...Bilancio, Ceccarelli: «In tre anni abbiamo riorganizzato il Comune»Piacenza Expo, per la Giunta la governance sta andando nella ...Arriva “Jay Kelly”: tra le star Clooney e Sandler comparse e luoghi ...«Il “centrismo moderato” non è la via maestra per riconquistare la ...#Iosiamo, il teatro del volontariato in scena all’Auditorium della ..."Consorzio Agrario di Piacenza. Un bene per il futuro", un incontro ..."Non è gioco se è d’azzardo", una serata di sensibilizzazione a ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Collescipoli, un mese di eventi con ‘Il Natale di San Nicola’: “Occasione di incontro, conoscenza e intrattenimento” IL PROGRAMMA

Collescipoli, un mese di eventi con ‘Il Natale di San Nicola’: “Occasione di incontro, conoscenza e intrattenimento” IL PROGRAMMA

Il Natale di San Nicola organizzato dalla rete di associazioni ‘Borgo Arti Collescipoli’ è ormai p... ► ternitoday.it

Monumenta Italia arriva a Novara: arte, partecipazione e memoria condivisa in un incontro pubblico

Monumenta Italia arriva a Novara: arte, partecipazione e memoria condivisa in un incontro pubblico

Monumenta Italia, progetto di arte pubblica ideato da Irene Pittatore e curato da Lisa Parola e Te... ► novaratoday.it

A Miami si spartisce l’Ucraina: il condominio russo americano travestito da “realismo”

A Miami si spartisce l’Ucraina: il condominio russo americano travestito da “realismo”

Roma, 2 dic – A Miami non sta andando in scena un negoziato multilaterale, bensì la prova generale ... ► ilprimatonazionale.i

Riolo Terme, la sindaca Malavolti: "Istruzione e partecipazione sono tra i nostri obbiettivi di comunità"

Riolo Terme, la sindaca Malavolti: "Istruzione e partecipazione sono tra i nostri obbiettivi di comunità"

Federica Malavolti è stata eletta prima cittadina nel Luglio 2022 e, come purtroppo accaduto a tan... ► ravennatoday.it

Ubriaco si fa buttare fuori da un locale e prende a pugni i carabinieri

Ubriaco si fa buttare fuori da un locale e prende a pugni i carabinieri

Sabato sera più che movimentato a Domodossola.Intorno alle 2 di notte i carabinieri dell'aliquota ... ► novaratoday.it

Grande Fratello, Jonas finalista e Mattia eliminato. Quattro concorrenti al televoto con doppia eliminazione

Grande Fratello, Jonas finalista e Mattia eliminato. Quattro concorrenti al televoto con doppia eliminazione

Jonas conquista il secondo posto in finale. Mattia abbandona la Casa dopo un televoto combattuto. Le... ► movieplayer.it

iPhone 17 Pro Max, la prova fotografica

iPhone 17 Pro Max, la prova fotografica

Abbiamo testato il nuovo smartphone di punta di Apple: i sensori sono eccellenti e le foto sono di ... ► repubblica.it

Beautiful Anticipazioni Americane: I Forrester di nuovo in crisi, Eric sta male!

Beautiful Anticipazioni Americane: I Forrester di nuovo in crisi, Eric sta male!

Nelle puntate americane di Beautiful stanno per arrivare nuovi drammi. Eric non sta bene e nella sua... ► comingsoon.it

Piediluco, la storica ‘Rocca’ in stato di abbandono: “A rischio le pareti del complesso”. LA PROPOSTA

Piediluco, la storica ‘Rocca’ in stato di abbandono: “A rischio le pareti del complesso”. LA PROPOSTA

Preservare la storica Rocca di Piediluco, monumento che domina il borgo in cima al monte Luco. I v... ► ternitoday.it

Oltre 200mila euro per i birrifici artigianali del Piemonte

Oltre 200mila euro per i birrifici artigianali del Piemonte

Il Piemonte scende ancora una volta in campo per sostenere e promuovere i suoi birrifici artigiana... ► novaratoday.it

Residenti segnalano con la app alla polizia gli spacciatori: arresti e denunce

Residenti segnalano con la app alla polizia gli spacciatori: arresti e denunce

Nelle scorse settimane sono giunte alla Sala Operativa della Questura di Piacenza alcune segnalazi... ► ilpiacenza.it

Stranger Things 5, i fan denunciano gli errori di continuità: "Questo non ha senso"

Stranger Things 5, i fan denunciano gli errori di continuità: "Questo non ha senso"

I fan più attenti avrebbero scovato alcune discrepanze negli eventi passati e presenti della serie N... ► movieplayer.it

Olimpiadi Milano Cortina, Filippo Ganna porterà la fiamma olimpica da Atene a Roma

Olimpiadi Milano Cortina, Filippo Ganna porterà la fiamma olimpica da Atene a Roma

Il ciclista verbanese plurimedagliato Filippo Ganna sarà tra i primi tedofori italiani.Giovedì 4 d... ► novaratoday.it

Meno parroci esclusivi, accorpamenti e donne al vertice: dentro il "modello Torino", lo

Meno parroci esclusivi, accorpamenti e donne al vertice: dentro il "modello Torino", lo 'scossone' che cambia le chiese

“Torino cambia”, uno slogan. Lo si sente pronunciare spesso ultimamente, soprattutto in relazione ... ► torinotoday.it

Valnerina, cittadini e tecnici: “Progetti di impianti eolici ed industriali seguono logiche speculative. Pronti alla mobilitazione”

Valnerina, cittadini e tecnici: “Progetti di impianti eolici ed industriali seguono logiche speculative. Pronti alla mobilitazione”

Una sala Comunale Santa Maria, gremita in ogni ordine di posto, ha ospitato l’incontro pubblico Il... ► ternitoday.it

Vlahovic, il dottor Vitali: «Rischio recidiva molto alto. L’intervento non è miracoloso ma…»

Vlahovic, il dottor Vitali: «Rischio recidiva molto alto. L’intervento non è miracoloso ma…»

di Redazione JuventusNews24Vlahovic, il dottor Vitali: «Rischio recidiva molto alto. L’intervento no... ► juventusnews24.com

Romagna sui pedali, Cervia ospita una tappa del Giro d

Romagna sui pedali, Cervia ospita una tappa del Giro d'Italia: svelato il percorso

Non solo la corsa rosa femminile, il Ravennate sarà protagonista anche del Giro d'Italia. Dopo l'a... ► ravennatoday.it

Festa della Cipolla, il programma della winter edition

Festa della Cipolla, il programma della winter edition

Cannara ha una sola regina che domina sulla tavola in ogni stagione: dopo il successo dell’edizion... ► perugiatoday.it

Marco trova ‘l’oro bianco’ sull’Appennino: scovato un tartufo di oltre mezzo chilo

Marco trova ‘l’oro bianco’ sull’Appennino: scovato un tartufo di oltre mezzo chilo

Reggio Emilia, 2 dicembre 2025 – Un tartufo bianco da oltre mezzo chilo. “Esattamente 539 grammi e ... ► ilrestodelcarlino.it

The Christmas show: al via la terza edizione al Teatro Odeon

The Christmas show: al via la terza edizione al Teatro Odeon

Al via la III Edizione del "The Christmas  show", in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20,30, ... ► reggiotoday.it

"Consorzio Agrario di Piacenza. Un bene per il futuro", un incontro al PalabancaEventi

"Consorzio Agrario di Piacenza. Un bene per il futuro", un incontro al PalabancaEventi

Giovedì 4 dicembre alle ore 17,30 nella Sala Panini del PalabancaEventi (palazzo Galli) in via Maz... ► ilpiacenza.it

Bulgaria: proteste di massa contro la corruzione

Bulgaria: proteste di massa contro la corruzione

Proteste di massa in Bulgaria contro la corruzione e la legge di bilancio del 2026. I manifestanti c... ► periodicodaily.com

Germania, il calendario dell

Germania, il calendario dell'Avvento più grande del mondo apre la sua prima "finestrella"

A Gengenbach, nel Baden-Württemberg, si è aperta la prima “finestrella” del calendario dell’Avvento ... ► tgcom24.mediaset.it

Roma, Gasperini vuole Ndicka e El Aynaoui per il Como: c’è l’ok della Fifa

Roma, Gasperini vuole Ndicka e El Aynaoui per il Como: c’è l’ok della Fifa

In casa Roma cresce la preoccupazione per la vicina Coppa d’Africa, che costringerà Gian Piero Gasp... ► sololaroma.it

Ex Ilva, bloccato l

Ex Ilva, bloccato l'ingresso dell'aeroporto. Insieme agli operai anche i lavoratori di Ansaldo Energia e Fincantieri | Viabilità | Video | Fotogallery

Continua la protesta. Dopo l’assemblea di questa mattina, è partito il corteo. Strade chiuse nel po... ► ilsecoloxix.it

«Una società in house aiuterebbe il Comune a gestire tutti i servizi internamente»

«Una società in house aiuterebbe il Comune a gestire tutti i servizi internamente»

«Perché non pensare a una società in house che eroghi più servizi al Comune di Piacenza e ad altri... ► ilpiacenza.it

Ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale, assolto si commuove in tribunale: "Condannarmi sarebbe stato un grave precedente"

Ginecologo Silvio Viale accusato di violenza sessuale, assolto si commuove in tribunale: "Condannarmi sarebbe stato un grave precedente"

Assolto perché il fatto non costituisce reato. Al tribunale di Torino, è arrivata questa mattina, ... ► torinotoday.it

Faenza verso le elezioni: Potere al Popolo lancia il candidato sindaco Giuseppe Apicella Binni

Faenza verso le elezioni: Potere al Popolo lancia il candidato sindaco Giuseppe Apicella Binni

Si infiamma la corsa verso le prossime elezioni amministrative di Faenza, che dovrebbero tenersi n... ► ravennatoday.it

Christian De Sica, Ficarra e Picone e un road movie musicale: i titoli 2026 di Medusa Film

Christian De Sica, Ficarra e Picone e un road movie musicale: i titoli 2026 di Medusa Film

In attesa del fenomeno Zalone, ecco l'offerta cinematografica presentata a Sorrento. Si punta sulla ... ► movieplayer.it

Corsa scudetto, il Napoli celebra il trionfo 2024 2025 al Gran Galà: premi, ambizioni e l’attacco di De Laurentiis al sistema calcio

Corsa scudetto, il Napoli celebra il trionfo 2024 2025 al Gran Galà: premi, ambizioni e l’attacco di De Laurentiis al sistema calcio

di Redazione Inter News 24Corsa scudetto, la notte del Gran Galà del Calcio premia il Napoli campion... ► internews24.com

“Non metto quasi mai le mutandine”: Super Vip a Belve lascia Belvesenza parole

“Non metto quasi mai le mutandine”: Super Vip a Belve lascia Belvesenza parole

Un incontro che già di per sé sembra straordinario: quello avvenuto nel salotto di “Belve”. Stefan... ► tivvusia.it

Violenza sessuale su giovani pazienti, assolto il consigliere comunale e ginecologo Silvio Viale

Violenza sessuale su giovani pazienti, assolto il consigliere comunale e ginecologo Silvio Viale

Roma, 2 dicembre 2025 – “Il fatto non costituisce reato”, con questa motivazione il gup ha assolto ... ► quotidiano.net

Arriva “Jay Kelly”: tra le star Clooney e Sandler comparse e luoghi della Bassa Piacentina

Arriva “Jay Kelly”: tra le star Clooney e Sandler comparse e luoghi della Bassa Piacentina

Le riprese nel territorio della Bassa Piacentina risalgono a maggio 2024 e ora comparse e location... ► ilpiacenza.it

Quadruplicamento ferrovia Bologna Castel Bolognese, de Pascale: "Opera strategica, ma si punti a minor impatto possibile"

Quadruplicamento ferrovia Bologna Castel Bolognese, de Pascale: "Opera strategica, ma si punti a minor impatto possibile"

Oggi a Bologna, in viale Aldo Moro, prima riunione del Tavolo interistituzionale sul Quadruplicame... ► ravennatoday.it

L’aurora dai tetti di Lecce

L’aurora dai tetti di Lecce

Aurora da via Armando Diaz, a Lecce. Foto di Marisa Surano.Il secondo scatto della lettrice.***Lec... ► lecceprima.it

Perugia, svincolo di Ponte San Giovanni: approvato il raddoppio delle rampe

Perugia, svincolo di Ponte San Giovanni: approvato il raddoppio delle rampe

Ventotto sì, un astenuto: si va. Il consiglio comunale di Perugia approva la delibera relativa al ... ► perugiatoday.it

Private equity Italia, ottobre a 69 deal, nei primi 10 mesi 439 operazioni (+24%), ritmo ai massimi dell’intera serie storica

Private equity Italia, ottobre a 69 deal, nei primi 10 mesi 439 operazioni (+24%), ritmo ai massimi dell’intera serie storica

Il mese registra buy-out all’85% e forte presenza di investitori internazionali (62%); cresce anch... ► ilgiornaleditalia.it

Passignano sul Trasimeno, il Natale è arrivato: il programma

Passignano sul Trasimeno, il Natale è arrivato: il programma

Con la parata natalizia accompagnata dalla banda musicale e dalla presenza di tanti figuranti nell... ► perugiatoday.it

“Ma sei impazzito a lasciare da sola una bambina di 6 anni?”: la chat con i messaggi di Ilary Blasi a Francesco Totti

“Ma sei impazzito a lasciare da sola una bambina di 6 anni?”: la chat con i messaggi di Ilary Blasi a Francesco Totti

“Francesco ho sentito due volte” nostra figlia “stasera e mi ha detto che è a casa da sola da più d... ► ilfattoquotidiano.it

Portarsi il pranzo da casa? A Milano fa risparmiare 3.600 euro all’anno

Portarsi il pranzo da casa? A Milano fa risparmiare 3.600 euro all’anno

Milano, 2 dicembre 2025 – Portarsi il pranzo da casa fa risparmiare in media 263 euro al mese, ovve... ► ilgiorno.it

“Cuore toscano”: riconoscimenti per la Falciai

“Cuore toscano”: riconoscimenti per la Falciai

Arezzo, 2 dicembre 2025 – “Cuore toscano”: riconoscimenti per la Falciai. Premiata la squadra promos... ► lanazione.it

Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Sicilia]

Dimensionamento scolastico 2026/27: ecco i piani regionali per le scuole accorpate [AGGIORNATO con Sicilia]

Le Regioni e gli Uffici scolastici regionali stanno rendendo noti in questi giorni i piani di dimen... ► orizzontescuola.it

Peugeot 308 restyling: più autonomia elettrica e ritorno del diesel

Peugeot 308 restyling: più autonomia elettrica e ritorno del diesel

Aggiornamento di metà carriera per la berlina e la station wagon del brand francese di Stellantis. D... ► gazzetta.it

Bilancio, Ceccarelli: «In tre anni abbiamo riorganizzato il Comune»

Bilancio, Ceccarelli: «In tre anni abbiamo riorganizzato il Comune»

Nel bilancio di previsione 2026 del Comune troviamo «prese di posizione chiare dell’Amministrazion... ► ilpiacenza.it

Incidente all

Incidente all'alba sulla Gallico Gambarie, travolta e uccisa una donna: indagini in corso

Grave incidente lungo la strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. Una donna, la cui identità ... ► reggiotoday.it

Incendio a Torino Crocetta: a fuoco un caseggiato abbandonato, due senzatetto intossicati trasportati in ospedale

Incendio a Torino Crocetta: a fuoco un caseggiato abbandonato, due senzatetto intossicati trasportati in ospedale

Un incendio è divampato all'alba di oggi, martedì 2 dicembre 2025, in un fabbricato abbandonato (l... ► torinotoday.it

Si alza il sipario sul 62esimo convegno pirandelliano: studiosi da tutta Europa per Marta Abba

Si alza il sipario sul 62esimo convegno pirandelliano: studiosi da tutta Europa per Marta Abba

Si è aperto questa mattina al centro congressi Saracen di Isola delle Femmine il 62esimo Convegno ... ► agrigentonotizie.it

Pizzicato in centro nonostante il divieto di dimora: 26enne finisce in carcere

Pizzicato in centro nonostante il divieto di dimora: 26enne finisce in carcere

Era stato già arrestato e sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Ravenna appena una set... ► ravennatoday.it

Ibrahimovic sarà tedoforo delle Olimpiadi Milano Cortina

Ibrahimovic sarà tedoforo delle Olimpiadi Milano Cortina

L'ex calciatore e ora dirigente del Milan, Zlata Ibrahimovic, sarà uno dei 10.001 tedofori di Mila... ► milanotoday.it

L

L'anno nuovo che non arriva, l'umorismo di Bogdan Muresanu e quella "politica che disprezza le persone"

L'umorismo, l'Europa e le promesse tradite. La nostra intervista al regista rumeno, tornato al cinem... ► movieplayer.it

Incidenti stradali sulla Palermo Sciacca, l

Incidenti stradali sulla Palermo Sciacca, l'Udc chiede "interventi urgenti"

“È un vero e proprio bollettino di guerra quello che arriva dalla Palermo-Sciacca, teatro dell’enn... ► agrigentonotizie.it

Expo Calabria: a Gioia Tauro si celebra il mondo del wedding

Expo Calabria: a Gioia Tauro si celebra il mondo del wedding

Manca ormai poco all’avvio della 15esima edizione di “Expo Calabria”, in programma dal 4 all’8 dic... ► reggiotoday.it

Oltre 200 geometri umbri fanno il punto sul ‘Salva Casa’ con Matteo Salvini

Oltre 200 geometri umbri fanno il punto sul ‘Salva Casa’ con Matteo Salvini

Circa 250 geometri provenienti da tutta l’Umbria si sono ritrovati a Perugia per fare il punto con... ► perugiatoday.it

Appalti sanitari da 200 milioni: 12 indagati per corruzione a Palermo

Appalti sanitari da 200 milioni: 12 indagati per corruzione a Palermo

Corruzione e turbativa in relazione a gare d’appalto in ambito sanitario del valore complessivo di o... ► gazzettadelsud.it

The Fashion Awards 2025, ecco chi ha trovato il coraggio di indossare sul blue carpet l

The Fashion Awards 2025, ecco chi ha trovato il coraggio di indossare sul blue carpet l'abito più irriverente delle sfilate parigine. Tutti i vincitori (e i look premaman di Sienna Miller ed Ellie Goulding)

Organizzato dal British Fashion Council, l'evento riunisce per una notte i protagonisti della moda m... ► vanityfair.it

Nicola Pietrangeli, gli omaggi del mondo dello sport alla leggenda del tennis. Panatta: “Era mio amico”

Nicola Pietrangeli, gli omaggi del mondo dello sport alla leggenda del tennis. Panatta: “Era mio amico”

Lo sport e il tennis celebrano Nicola Pietrangeli, scomparso ieri, lunedì, a 92 anni. Primo azzurro... ► lapresse.it

Albero di Natale da Guinness realizzato con 12mila centrini all

Albero di Natale da Guinness realizzato con 12mila centrini all'uncinetto | FOTO

È un vero e proprio capolavoro collettivo quello che illumina da domenica sera la piazza principal... ► casertanews.it

? Ascolti TV di Lunedì 1 Dicembre 2025: Sandokan Domina sul Grande Fratello

? Ascolti TV di Lunedì 1 Dicembre 2025: Sandokan Domina sul Grande Fratello

La nuova serie TV Sandokan su Rai 1 vince nettamente la sfida del prime time contro l’undicesima pu... ► lawebstar.it

Viaggiare con stile: 12 accessori di lusso essenziali per l’uomo d’affari.

Viaggiare con stile: 12 accessori di lusso essenziali per l’uomo d’affari.

Scopri i nostri 12 accessori da viaggio di lusso uomo selezionati per garantire comfort e stile imp... ► mondou.it

L

L'Itis Michele Maria Milano di Polistena protagonista della 13esima edizione dei Green Game

Green Game, format didattico ideato dai Consorzi Nazionali Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Core... ► reggiotoday.it

Oltre un chilo di droga e una pistola: 42enne patteggia cinque anni di reclusione

Oltre un chilo di droga e una pistola: 42enne patteggia cinque anni di reclusione

MONTERONI DI LECCE - Cinque anni di reclusione: è la pena che Francesco Attanasio, 42 anni di Mont... ► lecceprima.it

Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

Perugia si prepara ad accogliere la Fiamma Olimpica

Perugia si prepara ad accogliere uno dei momenti più emozionanti del percorso verso i XXV Giochi O... ► perugiatoday.it