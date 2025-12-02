Miglioramento sismico lavori quasi completati | Una scuola più sicura

Sono in fase conclusiva i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria Servetti Donati di Budrio. Tra gli interventi previsti prima della riapertura della struttura è compreso il restauro del fregio, finalizzato al ripristino degli apparati decorativi esterni delle due terrazzine alle estremità laterali dell’edificio e della porzione retrostante ammalorata dalla rimozione della pensilina. Gli apparati decorativi dei balconi su via Muratori risultano in condizioni di forte degrado, con ampie zone mancanti e diffusi sollevamenti della pellicola pittorica, particolarmente deteriorata. Considerato lo stato di conservazione, prima di qualsiasi operazione di pulitura delle superfici è necessario un preliminare intervento di preconsolidamento, utile a mettere in sicurezza le porzioni di pellicola pittorica distaccate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Miglioramento sismico, lavori quasi completati: "Una scuola più sicura"

