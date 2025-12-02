Michele Emiliano il saluto ai dipendenti regionali Oggi l' incontro

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: “Questa è una giornata bellissima. Vorrei abbracciare e salutare uno per uno tutti, compresa l’opposizione, alla quale ho voluto lo stesso bene che ho voluto a tutti i pugliesi. I gesti, il parlarsi, il toccarsi sono stati le chiavi con cui abbiamo interpretato il nostro dovere, un dovere scritto nella Costituzione e nello Statuto della Regione Puglia. Fare il proprio dovere è una sensazione meravigliosa, per un Paese come l’Italia e per una terra come la Puglia, che merita sempre di più. La Puglia è una comunità viva, una persona fatta di milioni di persone, che restituisce energia e risultati mille volte di più rispetto a quanto le si dà. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Michele Emiliano, il saluto ai dipendenti regionali Oggi l'incontro

