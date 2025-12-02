Mia nonna e il conte e Les Florettes in concerto per Bonocore club

Libri e musica per il weekend di Palazzo Bonocore.Sabato 6 dicembre alle 17.30, si chiude la stagione di Bonocore Legge con l’incontro con Emanuele Trevi, uno degli autori italiani più interessanti, vincitore del Premio Strega 2021. Trevi presenterà il suo libro “Mia nonna e il conte” (Solferino). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

