Non potevano mancare le critiche e il brontolio di una certa sinistra, che alla vigilia di Atreju riesce a scatenarsi nel livore più assoluto, anche rispetto alla faida interna sulle ospitate, tra chi si è offerto, chi è scappato e chi è rimasto male per non essere stato invitato. Del resto, come diceva uno di sinistra, Nanni Moretti, il dubbio amletico da quella parte è stato sempre, “mi noteranno di più se vado o se non vado?”. Eppure le premesse sono chiare, come ha spiegato il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli: “Non facciamo alcuna polemica e se anche Schlein dovesse accettare il confronto come tutti gli altri con una formula, come tutti hanno sempre fatto i leader di qualsiasi partito ad Atreju, siamo disponibili anche a integrare e modificare il programma”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Mi si nota di più se vado o se non vado? Atreju smaschera tutti i “rosiconi” di sinistra…