Mi si nota di più se vado o se non vado? Atreju smaschera tutti i rosiconi di sinistra…
Non potevano mancare le critiche e il brontolio di una certa sinistra, che alla vigilia di Atreju riesce a scatenarsi nel livore più assoluto, anche rispetto alla faida interna sulle ospitate, tra chi si è offerto, chi è scappato e chi è rimasto male per non essere stato invitato. Del resto, come diceva uno di sinistra, Nanni Moretti, il dubbio amletico da quella parte è stato sempre, “mi noteranno di più se vado o se non vado?”. Eppure le premesse sono chiare, come ha spiegato il deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dell’organizzazione Giovanni Donzelli: “Non facciamo alcuna polemica e se anche Schlein dovesse accettare il confronto come tutti gli altri con una formula, come tutti hanno sempre fatto i leader di qualsiasi partito ad Atreju, siamo disponibili anche a integrare e modificare il programma”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
- TRIESTE 29 NOVEMBRE 2025 - ( Sabato: gradi 12 max et soleggiato ) ? “La mia formula per una vita tranquilla… è abbastanza semplice: mi sveglio la mattina e vado a letto la sera, nel frattempo mi intrattengo meglio che posso.” ( Cary Grant ) - WISHIN - facebook.com Vai su Facebook
Vado Ligure, il terminal cresce ma è allarme infrastrutture - Savona – Il primo trimestre del 2025 segna traffici in crescita, ma sul lungo periodo pesano le incertezze a livello internazionale. Riporta ilsecoloxix.it
Porto di Vado, nuovi posti di lavoro: “Abbiamo una visione a lungo termine” - Vado – Duecento candidature per venti posti come operatore sulle gru del terminal portuale Vado Gateway, ma all’orizzonte si profila una quarantina di nuove assunzioni nel futuro polo delle ... Si legge su ilsecoloxix.it
Centrale di Vado Ligure: ci sono i primi indagati - L’inchiesta portata alla luce da Panorama e che coinvolge la struttura legata a De Benedetti comincia a dare i primi frutti – Tutto sulla centrale di Vado Ligure Svolta nell’inchiesta sulla centrale ... Da panorama.it