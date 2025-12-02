Mi ha rinchiuso in casa e picchiata | uomo arrestato per maltrattamenti e violenza sessuale

Palermotoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andava in giro, in lacrime e con una valigia, con ancora addosso i segni delle percosse subite dal compagno da cui era riuscita a fuggire nel cuore della notte, quando lui si era ormai addormentato. La polizia ha arrestato la scorsa settimana un uomo accusato di maltrattamenti e violenza sessuale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

