“Vi chiedo di abbonarvi al Fatto Quotidiano. Il Fatto mi ha dato la possibilità di continuare a scrivere quando tutte le porte si chiudevano, perché ha sempre sostenuto la mia libertà di critica e di espressione. È stata la comunità che più di ogni altra ha difeso la libertà di analizzare e criticare la politica internazionale. Qui le firme possono avere punti di vista diversi, persino opposti: perché il Fatto difende la libertà di tutti. Abbonatevi: è un gesto concreto per sostenere la società libera e la vera libertà d’informazione”. L'articolo “Mi ha dato la possibilità di continuare a scrivere quando tutte le porte si chiudevano”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mi ha dato la possibilità di continuare a scrivere quando tutte le porte si chiudevano”. L’appello di Alessandro Orsini ad abbonarsi al Fatto Quotidiano (a un prezzo speciale)