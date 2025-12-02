Firenze, 2 dicembre 2025 - Al via la quattordicesima tappa della campagna Metti la prevenzione nel carrello, promossa da Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze, in collaborazione con Asl Toscana Centro, per promuovere la prevenzione agli screening oncologici. Da oggi al 12 dicembre l’ Unità Mobile dell’Ispro sosterà nel parcheggio del Coop.fi di Empoli (Via Sanzio, 199) per consentire di effettuare mammografie a tutte le donne che hanno già ricevuto l’invito o che comunque, hanno diritto a partecipare allo screening. Le donne interessate a effettuare una mammografia presso l'Unità mobile possono prenotarsi telefonando allo 055545454, dal lunedì al venerdì, dalle 8. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Metti la prevenzione nel carrello, screening gratuiti a Empoli