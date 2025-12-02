Mette-Marit di Norvegia il figlio lascia il Palazzo | affitta una casa e preoccupa i vicini

La famiglia reale norvegese è tornata al centro dell'attenzione per via di due eventi legati alla vita privata dei figli della Principessa ereditaria Mette-Marit. Nelle ultime 24 ore, è stato rivelato che Marius Borg ha lasciato il Palazzo di Skaugum, scatenando la rabbia dei nuovi vicini. Mentre il fratello minore, il Principe Sverre Magnus e la sua fidanzata, Amalie Giaever Macleod, hanno posto fine alla loro relazione poche settimane dopo l'inizio della convivenza a Milano. Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius Borg costretto a cambiare casa. In attesa del processo che stabilirà le sorti del suo futuro – rischia fino a dieci anni di carcere – Marius Borg Høiby, il controverso figlio della Principessa Mette-Marit, ha deciso di lasciare la storica residenza di Skaugum.

