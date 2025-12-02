Metrologia 2025 | Paolo Carbone inaugura l’evento a Maceió

Paolo Carbone è attualmente a Maceió, in Brasile, per il discorso di apertura di Metrologia 2025, l’importante evento internazionale dedicato alla scienza delle misurazioni. La manifestazione prevede diversi eventi paralleli, tra cui CBM, SEMETRO, CIMMEC, CBRMI, Remeq-I, con il contributo della IMEKO International Measurement Confederation. Carbone ha voluto ringraziare il comitato organizzatore e tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, sottolineando l’importanza di occasioni come questa per lo scambio di conoscenze e l’innovazione nel campo della metrologia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

