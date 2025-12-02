Metro e funicolari fino alle 2 dal 4 all'8 dicembre a Napoli | prolungamenti per Finale X Factor e Festa Immacolata

Metro Linea 1 e funicolari fino alle 2 di notte dal 4 all'8 dicembre. Linea 6 fino alle 21. C'è l'accordo sui prolungamenti per la Finale X Factor e la Festa dell'Immacolata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

I principali settori coinvolti riguardano i trasporti: metropolitane, autobus e funicolari dell'Anm, linee ferroviarie dell'Eav e treni regionali gestiti da Trenitalia - facebook.com Vai su Facebook

Metro e funicolari fino alle 2 dal 4 all’8 dicembre a Napoli: prolungamenti per Finale X Factor e Festa Immacolata - C’è l’accordo sui prolungamenti per la Finale X Factor e la Festa dell’Immacolata. fanpage.it scrive

Finale X Factor a Napoli: la Metro chiude alle 2, la Funicolare centrale a mezzanotte e mezza - in occasione della manifestazione musicale, infatti, che si terrà a piazza del Plebiscito, l'Anm ha deciso di ... Scrive ilmattino.it

Napoli, sciopero trasporti: servizio regolare per linea 1 e funicolari, ritardi e cancellazioni alla metro 2 - Oggi a Napoli regolare il servizio della linea 1 e delle funicolari, nessuna conseguenza per tram e bus e per le linee Eav, a singhiozzo la linea 2 gestita da Trenitalia, con circa il 50 per cento ... Segnala ilmattino.it

Metro Linea 1 Napoli, stop corse serali fino alle 2 ad agosto. Funicolare Mergellina chiude per un mese - La Metropolitana Linea 1 di Napoli sospende le corse serali fino alle 2 di notte del venerdì e del sabato dall'8 al 30 agosto. Scrive fanpage.it