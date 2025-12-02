Meteo Salento | da mercoledì possibili nubifragi Miglioramenti nel weekend dell’Immacolata

LECCE – Da mercoledì, un peggioramento sulla Puglia. Piogge e rovesci si organizzeranno già in mattinata a partire dal Salento e risaliranno parte della regione, fino a raggiungere il Barese in serata. Non verrà ancora coinvolto il Foggiano, dove la giornata trascorrerà all’insegna del bel tempo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

