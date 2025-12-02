Meteo Puglia | prima maltempo con possibili nubifragi poi attesi miglioramenti

Un piccolo vortice in transito mercoledì sullo Stivale piloterà un sistema frontale in grado di provocare un peggioramento sulla Puglia. Piogge e rovesci si organizzeranno già in mattinata a partire dal Salento e risaliranno parte della regione nel corso della regione, fino a raggiungere il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Domenica di sole in Puglia: ecco le previsioni meteo per le prossime ore - facebook.com Vai su Facebook

Sabato #29novembre Allerta GIALLA meteo-idro in Puglia e su parte di Calabria e Sicilia Consulta il bollettino nazionale per conoscere il livello e le zone di allerta del territorio bit.ly/AllertaMeteoId… Vai su X

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 dicembre: le regioni a rischio - L’arrivo di due sistemi perturbati, uno da nord e uno da sud, porterà una nuova ondata di maltempo sull'Italia ... Riporta fanpage.it

Meteo: FORTE maltempo tra Mercoledì 3 e Giovedì 4 per Due Regioni - L'analisi meteo a livello europeo mostra che l’Italia è colpita, senza mezzi termini, da una profonda circolazione depressionaria, piuttosto ... Scrive meteogiornale.it

Meteo – Ultimi rovesci in arrivo in Italia prima di un miglioramento definitivo: la Protezione Civile dirama l’allerta, ecco dove - La Protezione Civile dirama l'allerta a causa del maltempo residuo ancora in arrivo in Italia, ecco dove ... Secondo centrometeoitaliano.it

Meteo, maltempo con pioggia e rovesci in arrivo prima dell’Immacolata: quando è previsto e dove - La settimana che anticipa l'Immacolata, che va dal 1° al 7 dicembre, sarà all'insegna del maltempo, con il passaggio di diverse perturbazioni sull'Italia ... Lo riporta fanpage.it

Meteo: verso il Ponte dell'Immacolata con diverse fasi di maltempo. La tendenza - La seconda parte della settimana sarà segnata ancora da molte fasi instabili con piogge e temporali diffusi. Si legge su meteo.it

Meteo, allerta gialla per maltempo il 2 dicembre 2025 in Italia: ecco dove - Scatta l'allerta gialla per piogge e temporali il 2 dicembre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio. Lo riporta meteo.it