Meteo previsto maltempo per tutta la settimana | le previsioni

Da quanto emerso dalle ultime previsioni meteo della settimana, l’Italia è nel mirino del maltempo. Si prospetta, infatti, una settimana dove seguiranno perturbazioni in tutta la penisola fino a venerdì. LE PREVISIONI DELLA SETTIMANA – Interpellato da Fanpage.it, Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, ha illustrato le previsioni previste per la settimana che precede l’Immacolata. L’esperto . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

IL TEMPO PREVISTO NEL POMERIGGIO/SERA DI OGGI Mappe: MeteoGiulaicci - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo, violenta bomba d’acqua in Italia, zone allagate: le previsioni meteo - Previsioni meteo in Italia: il maltempo si manifesta in modo selettivo, ma annunciando l'inizio della bufera dell'Immacolata nella penisola. Come scrive notizie.it

Meteo, allerta maltempo per temporali: le regioni a rischio. Le previsioni - Piogge a carattere sparso al Nordovest, più insistenti sulla Liguria, Emilia Romagna, bassa Lombardia e Veneto occidentale. Da tg24.sky.it

Meteo prossimi giorni: dicembre inizia all'insegna del maltempo? - Dicembre si apre all’insegna del maltempo: Nord e medio versante tirrenico i settori più colpiti. Come scrive meteo.it

Meteo, Immacolata con Maltempo: aria POLARE in arrivo, precipitazioni e neve verso quote basse - Immacolata con maltempo: aria polare in arrivo sull’Italia tra il 6 e l’8 Dicembre, con precipitazioni diffuse e neve in calo ... Lo riporta meteogiornale.it

Maltempo in Italia, nuova allerta meteo per il 2 dicembre: temporali e piogge intense in arrivo - Nuova allerta meteo sulla Penisola: temporali e piogge intense previsti domani con rischio di locali allagamenti. Lo riporta notizie.it

Meteo, allerta maltempo per forti piogge: le regioni a rischio. Le previsioni - Giornata caratterizzata da condizioni di maltempo intenso su Umbria, Lazio e regioni adriatiche, meno sulla Toscana. Come scrive tg24.sky.it