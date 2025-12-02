Meteo | Previsioni per mercoledì 3 dicembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1757m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Approfondisci con queste news

Le previsioni del tempo di oggi, martedì 2 dicembre #meteo #Arpav Previsioni. Cielo in prevalenza molto nuvoloso, ma con delle schiarite specie in quota, qualche foschia in pianura e nelle valli. Precipitazioni. A tratti specie sulle zone pianeggianti è possibile - facebook.com Vai su Facebook

Meteo domani 3 dicembre: saccatura che si muove sul Mediterraneo portando piogge e acquazzoni in Italia - Meteo: domani 3 dicembre condizioni di tempo instabile in Italia con piogge e temporali su diverse zone della Penisola, neve sulle Alpi ... Secondo centrometeoitaliano.it

Previsioni meteo mercoledì 3 dicembre, a Milano e in Lombardia cielo coperto ma niente pioggia - Sul resto della Lombardia il cielo sarà più coperto sui settori occidentali e parzialmente nuvoloso altrove ... Si legge su milano.corriere.it