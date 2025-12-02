Meteo le previsioni in Campania per martedi 2 dicembre 2025
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedi 2 dicembre 2025. Avellino – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 0.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2106m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in parziale aumento in serata, non sono previste piogge. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi https://meteo.ansa.it/meteo/previsioni/oggi/italia - facebook.com Vai su Facebook
Che tempo farà nella seconda metà della settimana? #meteo #previsioni Vai su X
Allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali per tutta la giornata di martedì 2 dicembre - Allerta meteo gialla in Campania a partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di martedì 2 dicembre. Da fanpage.it
Meteo: dicembre al via con maltempo e neve! Le previsioni - Il mese di dicembre ha inizio oggi (lunedì 1) con maltempo soprattutto al Nord e merdio versante tirrenico. Segnala meteo.it
Meteo Salerno perturbazione in arrivo - Meteo Salerno perturbazione, attese piogge e instabilità tra lunedì sera e martedì. Da zon.it
Perturbazione atlantica si avvicina rapidamente alla Campania: torna il maltempo - Una perturbazione atlantica si avvicina rapidamente alla Campania e condurrà ad un ritorno del maltempo su tutta la regione. Riporta napolitoday.it
Meteo 2 dicembre: piogge al Centro-Sud! Migliora al Nord - 11, già attiva da domenica 30 novembre, fa sentire i suoi effetti anche oggi (2 dicembre) in molte regioni del Centro- Segnala meteo.it
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 dicembre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, martedì 2 dicembre, una nuova allerta meteo gialla per temporali su quattro regioni di centro sud ... Secondo fanpage.it