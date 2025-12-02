Meritava un check di 15 secondi non capisco cosa sia scattato nella loro testa | Rocchi boccia la gestione del Var in Milan-Lazio
“Dubbi non ci sono, non c’è rigore e non c’è mai fallo contro la difesa. La soluzione migliore era calcio d’angolo. Rimane una cosa non gestita bene”. Così Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B, a Open Var, rubrica su Dazn in cui vengono spiegati gli episodi arbitrali dell’ultima giornata, in merito al finale di Milan-Lazio e al tocco di braccio di Pavlovic e al presunto fallo ai suoi danni commesso da Marusic. Per Rocchi l’azione da esaminare “meritava un check di 15 secondi, non c’era nessun grado di punibilità. Il Var va in quella direzione subito e non riesco a capire cosa sia scattato nella testa di questi ragazzi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
