Mercato unico | approvato il parere di Galligani

La Commissione per la politica economica (Econ) del Comitato Europeo delle Regioni ha approvato, a larghissima maggioranza, il parere presentato da Lorenzo Galligani, conosciuto in città per il suo ruolo da consigliere comunale all’interno del gruppo di Fratelli d’Italia. Il documento invita l’Unione europea a dotarsi di una visione di lungo periodo con obiettivi concreti e scadenze precise, accelerando l’attuazione delle riforme già annunciate per snellire la burocrazia e modernizzare le norme che regolano il mercato interno. Un ruolo chiave, sottolinea il parere, deve essere attribuito alle autorità locali e regionali, indispensabili per applicare correttamente le regole e individuare tempestivamente le criticità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato unico: approvato il parere di Galligani

