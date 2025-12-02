Mercato Salernitana | è ufficiale l' ingaggio di Longobardi
L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il laterale destro classe 2003 Gianluca???????Longobardi. Il giocatore era libero da contratto dopo l’esperienza al Rimini e ha firmato un contratto con il club granata fino al 30 giugno 2028. La carrieraCresciuto nel settore. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#CALCIOMERCATO - #Salernitana, offerto in prova un centrocampista straniero Faggiano non vuol sentir parlare di mercato, ma è evidente che la Salernitana dovrà muoversi concretamente se vorrà lottare fino alla fine per la vittoria del campionato senza pa - facebook.com Vai su Facebook
Salernitana, UFFICIALE: Sannino nuovo allenatore - Dopo la nomina di Simone Inzaghi come tecnico della Lazio, il presidente Lotito ha deciso di affidare all'ex Carpi e Palermo la panchina. Riporta calciomercato.com
Salernitana, UFFICIALE: Lotito esonera Bollini - La Salernitana ha ufficializzato l'esonero di Alberto Bollini: il tecnico paga il rendimento dell'ultimo mese, con la vittoria che non arriva dal 28 ottobre. calciomercato.com scrive
Salernitana, risoluzione consensuale del contratto con Gianluca Petrachi - Salernitana 1919 comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il signor Gianluca Petrachi, che sarebbe scaduto ... Lo riporta m.tuttomercatoweb.com
Calciomercato Salernitana, ufficiale l'esterno Quirini ex Milan Futuro - La prima novità in casa Salernitana riguarda l'arrivo di Ettore Quirini esterno destro classe 2003 che ha firmato con i granata un ... Si legge su ilmattino.it
Salernitana, avviati i lavori allo stadio 'Arechi'. De Luca: "In due anni saranno completati" - Come si legge sul sito ufficiale dell'ANSA, sono iniziati i lavori allo stadio 'Arechi' di Salerno, casa della Salernitana. tuttomercatoweb.com scrive
Salernitana, si rivede Iervolino allo stadio: oggi all''Arechi' per la sua prima ufficiale dell'anno - È ancora da recuperare la gara contro l'Atalanta U23 valevole per la 3ª giornata, quindi la classifica è più che mai parziale, ma stasera la Salernitana scenderà i campo per la partita contro il ... Da tuttomercatoweb.com