Mercato Juve | una big interessata a quel bianconero! Già iniziati contatti con il suo entourage Le ultimissime
Mercato Juventus: una big mette gli occhi su un bianconero! Sono già partiti i primi contatti con il suo entourage Il rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus non è soltanto una questione di cifre. Nei colloqui con la dirigenza, il giovane talento turco ha ribadito la sua volontà di essere centrale nel progetto bianconero . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Come cambia il mercato dopo il ko di Vlahovic Le priorità della Juventus a gennaio - facebook.com Vai su Facebook
JUVE E VLAHOVIC: COSA CAMBIA TRA CAMPO E MERCATO. GASP NON VA PRESO IN GIRO youtu.be/NdlC2fwPf0U Vai su X
Mercato Juve: idea Fabio Silva per rinforzare l'attacco a gennaio - I bianconeri monitorano l'attaccante portoghese in forza al Borussia Dortmund, possibile trattativa per gennaio ... Riporta it.blastingnews.com
Mercato Juve: idea Beyuku per rinforzare le fasce a gennaio - Nonostante le buone prestazioni, il futuro del classe 2003 potrebbe essere lontano da Torino visto l'interesse del Parma che vorrebbe acquistarlo in prestito per gennaio. Si legge su it.blastingnews.com
Calciomercato serie A: Juve, nuova fiamma per il centrocampo, svolta per Insigne, idea Milan - L'ex esterno del Napoli vicinissimo alla Lazio, i rossoneri volano di nuovo in Belgio ... Segnala sport.virgilio.it
Calciomercato, l’Inter ci prova per Giovane. Fabio Silva stuzzica la Juventus. Il Napoli insiste per Mainoo e spunta Guendouzi - Calciomercato, le big di serie A iniziano le grandi manovre per gennaio: l’Inter ci prova per Giovane. Scrive sport.virgilio.it
Adeyemi Juve, Marotta esce allo scoperto sulla suggestione - Marotta non si espone, ma Romano smentisce contatti con il Manchester United Karim Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund e d ... Secondo juventusnews24.com
Calciomercato Juve, già lanciata la sfida alle big di Premier League: pronto l’assalto a quel top player a zero nell’estate 2026! Il nome - Calciomercato Juve, i bianconeri sfidano i club inglesi per il numero uno in scadenza: la strategia è anticipare tutti per l’estate, colpo gratis La Juventus non guarda solo al campo e alla decisiva s ... Lo riporta juventusnews24.com