del club bianconero. Nonostante il grave infortunio che terrà Dušan Vlahovi? lontano dai campi per mesi, la Juventus difficilmente interverrà sul mercato di gennaio per rinforzare l’attacco. La dirigenza bianconera ha già investito in maniera consistente nel reparto offensivo, con gli innesti a parametro zero di Jonathan David e l’operazione Lois Openda (prestito con obbligo di riscatto per 45 milioni complessivi da sborsare al Lipsia). Lo scrive Tuttosport. Soluzioni interne e priorità tattiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Mercato Juve a gennaio: come cambiano le strategie dopo l’infortunio di Vlahovic? Queste le priorità