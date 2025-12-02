Mercato Inter nerazzurri stregati da quel 2005 che gioca in Serie A | ma la valutazione spaventa!

Marco Palestra, promettente esterno destro di proprietà dell'Atalanta ma attualmente in forza al Cagliari con la formula del prestito, è finito stabilmente sulla lista dei desideri di diversi top club. Nelle ultime settimane, anche l'Inter ha cominciato a muovere i primi passi concreti per monitorare la crescita del ragazzo, individuando in lui un profilo ideale per il futuro della fascia destra.

