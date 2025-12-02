Mercatini e villaggi di Natale a Roma 2025 | la guida completa agli eventi

Roma, 2 dicembre 2025 – Stand colorati e casette di legno, luci scintillanti, prodotti artigianali, giochi e delizie gourmet: amatissimi da romani e turisti, i mercatini di Natale sono la meta perfetta per immergersi nella magica atmosfera delle feste, comprare nuove decorazioni per l’albero, cercare regali originali, sgranocchiare qualcosa di croccante, passeggiare in famiglia. Dedicati ai bambini, ma non solo, sono anche i Villaggi di Natale, un vero tuffo nelle atmosfere fiabesche tra animazioni, attrazioni a tema, spettacoli, parate e meravigliose sorprese. Christmas World, dal 29 novembre all’11 gennaio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

