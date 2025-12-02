Mentre guida il cruscotto prende fuoco all' improvviso Poi il parabrezza scoppia | il sangue freddo dell' automobilista
Prima un filo di fumo dal cruscotto, poi le fiamme che hanno divorato l'intera auto in pochi minuti. Un uomo alla guida di una vecchia Fiat Punto si è trovato di fronte a questo scenario. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo poco prima che le fiamme carbonizzassero la sua auto. 🔗 Leggi su Today.it
