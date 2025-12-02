Meno parroci esclusivi accorpamenti e donne al vertice | dentro il modello Torino lo ' scossone' che cambia le chiese
“Torino cambia”, uno slogan. Lo si sente pronunciare spesso ultimamente, soprattutto in relazione ai nuovi progetti urbanistici e infrastrutturali o agli investimenti che mutano o muteranno il volto della città. E se è l'intera metropoli a cambiare, la diocesi non è da meno con un “piano. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Meno parroci esclusivi, accorpamenti e donne al vertice: dentro il "modello Torino", lo 'scossone' che cambia le chiese - Oltre 30 cambi di parroci, più di 80 parrocchie coinvolte e una riorganizzazione senza precedenti per la diocesi torinese che, anche tra malumori, mira a diventare un "modello" per tutta Italia ... Riporta torinotoday.it
Meno parroci, cambieranno parrocchie e Curia - Si è concluso a Bressanone il tradizionale convegno pastorale di inizio anno . Riporta rainews.it