Memorial Gian Campione al teatro Pirandello serata dedicata all' ambasciatore della canzone siciliana
La Fondazione Teatro Pirandello dedica una serata speciale alla memoria di Gian Campione, figura amatissima e riconosciuta come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. L’evento, organizzato dall’associazione Antica Agrigento con il coinvolgimento del gruppo folk I Giurgintani, punta a far. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
