Memorial Gian Campione al teatro Pirandello serata dedicata all' ambasciatore della canzone siciliana

2 dic 2025

La Fondazione Teatro Pirandello dedica una serata speciale alla memoria di Gian Campione, figura amatissima e riconosciuta come ambasciatore della canzone siciliana nel mondo. L’evento, organizzato dall’associazione Antica Agrigento con il coinvolgimento del gruppo folk I Giurgintani, punta a far. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Al Pirandello uno spettacolo alla memoria di Gian Campione - La Fondazione Teatro Pirandello presenta uno spettacolo dedicato alla memoria di Gian Campione, Ambasciatore della Canzone Siciliana nel mondo. Lo riporta grandangoloagrigento.it

