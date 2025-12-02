Meloni | Stabilità politica essenziale per imprese e lavoratori
Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "La stabilità politica è certamente essenziale permette alle imprese di programmare e investire, innovare e ai lavoratori di guardare con fiducia al futuro, alla nostra economia di mantenere una rotta chiara in mezzo alle crisi, che siamo inevitabilmente chiamati ad affrontare". Lo ha detto il presidente del premier Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato all'Assemblea generale di Alis, l'Associazione logistica dell'intermodalità sostenibile. "Negli ultimi anni tensioni e conflitti geopolitici hanno inciso sulle catene d'approvvigionamento, sui costi della logistica, eppure il vostro comparto ha reagito con forza e il governo ha scelto di sostenere chi, come voi, non si è arreso e ha continuato a produrre valore", ha detto ancora. 🔗 Leggi su Iltempo.it
