Roma, 2 dicembre 2025 – Per la prima volta un politico entra nella Top 10 dei post più popolari dell’anno. E non un politico qualsiasi: è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nel 2025 riesce a sedersi al tavolo dei big dell’intrattenimento social, tra torte spettacolari, capre-star e campioni di calcio. A dirlo è l’ultimo report di DeRev, agenzia specializzata in strategia digitale, che ogni anno “fotografa” le abitudini degli italiani su Facebook e Instagram. La “premier influencer” e il meme Melodi. Su Instagram Meloni conquista il terzo posto assoluto con un post di auguri di compleanno al premier indiano Narendra Modi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni regina di Facebook, ma il record su Instagram spetta alla capra di Malerba: ecco i post più popolari sui social nel 2025