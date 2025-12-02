Meloni in Bahrein per vertice Consiglio cooperazione Golfo prima volta per l' Italia

Manama, 1 dic. - (Adnkronos) - Un invito che suggella un asse ormai strategico e apre la strada a una cooperazione ancora più solida con i principali attori della regione. Oggi martedì 2 dicembre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà a Manama, in Bahrein, per partecipare al 46esimo Vertice del Consiglio di Cooperazione del Golfo (Ccg), l'organizzazione che riunisce Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar che si terrà domani 3 dicembre. L'invito, rivolto personalmente dal re Hamad bin Isa Al Khalifa, assume un particolare peso diplomatico: la presenza di un leader esterno ai sei membri del Ccg costituisce infatti un'eccezione rispetto al protocollo consolidato del vertice annuale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni in Bahrein per vertice Consiglio cooperazione Golfo, prima volta per l'Italia

